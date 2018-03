Jesper Theilgaard taler om vejret, klimaforandringer og måske fremtidens vejr, når han kommer til Jyderup. Pr-foto

Jyderup får besøg af kendt vejrprofet

27. marts 2018

Jesper Theilgaard, toppen af kransekagen indenfor meteorologer og vejrprofeter, holder foredrag i Jyderup.

Theilgaard har været ansat på Danmarks Meteorologiske Institut og er en af Danmarks førende klimaeksperter. Han har indtil fornylig været tilknyttet TV-avisen, hvor han har fungeret som meteorolog siden 1990. Jesper er en institution i sig selv, når det gælder vejret.

Han har skrevet flere bøger om klima og vind og vejr og modtog i 2007 Gyldendals faglitterære pris for bogen "Det danske vejr".

Vejret har altid været en vigtig sag for de fleste af os og de fleste af vore forfædre: regnede det, var det koldt/varmt, blæste det?

De senere år er der kommet et nyt tema frem som det efterhånden mere interessante: Klimaet. Det er for så vidt ikke nyt, at klimaet ændrer sig, hvis man ser det i et langt perspektiv. Vore forfædre har levet i skove og på marker, hvor klimaet forandrede sig over århundreder.

Det nye er, at mennesket har afgørende indflydelse på klimaets udvikling og dermed også for de konsekvenser, som følger deraf. Og så er det nye, at det ser ud til at gå hurtigt.

Det er eksempelvis velkendt, at havene stiger. Men klimaændringerne har også konsekvenser for drikkevandsforsyningen mange steder. Og den har betydning for fødevareforsyningen.

En af de tydelige forandringer, man kan iagttage, er, at vejret bliver mere voldsomt og mere omskifteligt - mange husker »århundredets storm« i 1999 - husker man den ikke, har man garanteret hørt om den.

Theilgaard vil ved foredraget komme ind på emner som; Kan verden vente mere af den slags? Og hvad bliver de langsigtede konsekvenser? Hvad kan man gøre, hvis ikke klimaet skal løbe løbsk?

Klimaforandringerne har faktisk også fordele - der er eksempelvis mulighed for vækst inden for en lang række erhvervsområder.

Arrangementet afholdes i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup, torsdag den 5. april klokken 19.30.

Billetter kan fås på Jyderup og Holbæk Bibliotek, på bibliotek.holbaek.dk eller ved indgangen. Arrangører er Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotek.