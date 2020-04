Jyderup Præstegård har fået egen blomsterdekoratør

Blomsterdekoratøren, der binder buketter og betjener kunder, er den 31 årige Camilla Anskjær Stenrand, der efter en pause fra blomsterbranchen nu er glad for at være i gang igen. Hun har den officielle blomsterdekoratøruddannelse, og glæder sig til at lære de lokale kunder og deres blomsterønsker at kende.