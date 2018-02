Jyderup Højskole tilbyder et kursus, som skal forberede unge til at flytte tilbage til landet.

Send til din ven. X Artiklen: Jyderup Højskole vil bringe de unge tilbage til landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jyderup Højskole vil bringe de unge tilbage til landet

Holbæk - 14. februar 2018 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jyderup: Der er en spirende interesse blandt unge for at finde tilbage til landbrugsrødderne og de vil gerne have fingrene i jorden, men mangler ofte det sidste skub til at turde tage springet fra lejligheden til gården.

Jyderup Højskole har i samarbejde med en række mindre jordbrug samt faglig støtte fra Landsforeningen Praktisk Økologi, Frie Bønder - Levende Land og Frøsamlerne udviklet Det lille jordbrug; et forløb med reflekterende højskoleundervisning og arbejdende praktikophold på små gårde.

Ønsket er, at give unge mulighed for at realitetsteste drømmen om livet på landet og klæde dem fagligt på til at drive et mindre jordbrug. Mange unge er nemlig ikke villige til at gældsætte sig for millioner for at købe en større bedrift, men ønsker derimod et mindre, billigere og alsidigt jordbrug.

Nanna Brendholdt, der er projektleder på Jyderup Højskole siger:

- Parallelt med vores nye tiltag, er Naturpark Åmosen i fuld gang med at sætte fokus på lokale produkter og services, hvilket giver os en spændende mulighed for at arbejde sammen og styrke lokaludviklingen. Vi har derfor besluttet at gøre det muligt for lokale jordejere at deltage i de 6 højskole uger og så være i praktik på egen gård. Det handler om at skabe et stærkt lokalt netværk og om at støtte op om udviklingen af flere egnsunikke produkter.«

Naturpark Åmosen ønsker med sit projekt at styrke de lokale produkter og aktiviteter blandt andet igennem fælles branding, et perfekt match for de lokale som ønsker at påbegynde en produktion. Højskolekurset give lokale jordejere et ekstra skub og inspiration til at komme i gang og Naturpark Åmosen understøtter med viden om salg, distribution, netværk og formidling.

Højskolekurset starter til marts og løber frem til august, hvor deltagerne skiftevis er på højskole og i praktik på mindre gårde - eller alternativt i praktik på egne gårde.