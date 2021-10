Se billedserie Justitsminister Nick Hækkerup (S) klippede snoren over til det nye fængsel med assistance af institutionschef Ole Hansen og borgmester Christina Krzyrosiak Hansen under mediernes bevågenhed.

Send til din ven. X Artiklen: Jyderup Fængsel blev indviet igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jyderup Fængsel blev indviet igen

Holbæk - 11. oktober 2021 kl. 17:17 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Tilbage i 1988 blev Jyderup Fængsel indviet og taget i brug. Og her 33 år senere blev det så indviet endnu engang.

Årsagen er, at fængslet er blevet ombygget til et rent kvindefængsel, hvor alle de kvindelige indsatte i Danmark nu bliver samlet. Så mandag dukkede justitsminister Nick Hækkerup (S) op sammen med Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), for at indvi fængslet igen.

- At vi i dag åbner et kvindefængsel i Jyderup, betyder at de kvindelige indsatte nu kan få deres eget og afsone under de rette vilkår uden at skulle udsættes for tilråb og seksuel chikane fra mandlige indsatte, lød det blandt andet fra Justitsministeren og fortsatte:

- Nu arbejder vi på at forbedre forholdene for medarbejderne i de danske fængsler. Det er noget hele Folketinget står bag, fortalte Nick Hækkerup.

Christina Krzyrosiak Hansen udtrykte glæde over, at fængslet fortsat kan ligge i Jyderup, som det som nævnt har gjort i over 30 år.

- Jyderup Fængsel er jo en stor virksomhed med over 100 ansatte, og hvor der er plads til at ansætte praktikanter. Det glæder mig i en kommune, som efterhånden kan bryste sig med at være en uddannelseskommune. Så stort tillykke med den nye version af fængslet, sagde hun blandt andet.

Ombygningen af Jyderup Fængsel har blandt andet betydet, at fængslet har en arrestafdeling og dobbelt så mange pladser i den lukkede afdeling. Og derudover er der blevet udvidet og ombygget i den åbne afdeling.

Mens håndværkerne har arbejdet på ombygningen, har fængslet ikke været lukket. Hvilket har betydet, at både de og fængslets medarbejdere har skullet tackle udfordringen. Men det er lykkedes uden de store problemer.

Den sidste mandlige indsatte forlod i øvrigt Jyderup Fængsel den 28. september.