Se billedserie René Echberg har allerede jule-travlt i Bjergsted Slagteren. Fotos: Elisa Hauerbach

Juletravlheden er sat ind

Holbæk - 24. oktober 2019 kl. 20:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke noget at sige til at Bjergsted Slagteren løber stærkt i øjeblikket. Med kun 10 uger til jul, er det årets travleste måneder, der er i vente.

- Vi kan se frem til en periode med levering af mad til Mortens aften, til julefrokoster, til pakning af firmagaver, almindelig juletravlhed og selvfølgelig nytårsmenuens gentagelse, siger slagtermester René Echberg.

Aktivitetsniveauet er højt i alle dele af Bjergsted Slagterens lokaler. Der skæres kød ud, steges og brases og forebredes til dagens åbning. Sådan er det hver morgen, også da avisen besøger Bjergsted Slagteren, som første punkt på dagsprogrammet.

Julefrokoster

René Echberg fortæller at Bjergsted Slagteren har leveret mad til julefrokoster i mange år, og sådan bliver det derfor også i år.

- Vi har to forskellige menuer at vælge imellem. Den ene består af hvide sild, fiskefilet, flæskesteg, leverpostej, pålægsfad og brie. Den anden menu består af hvide sild, røde sild, fiskefilet, laks, flæskesteg, mørbradbøf, leverpostej, brie og ris a la mande. Der følger naturligvis julens gode tilbehør og pynt med til det hele og det kan næsten sættes direkte på bordet, for det leveres stor set færdiganrettet på fade, siger René Echberg.

Mortens aften og nytårsmenu

Sidste år startede Bjergsted Slagteren med at sælge færdigstegt and til Mortens aften. Det blev en stor succes, så det gentages i år. Man får en kvart and, med det klasiske tilbehør, så man behøver ikke at stå i køkkenet selv, for at kunne holde den gode, gamle tradition i hævd.

- Det er faktisk markant, at man efterhånden hellere vil købe maden færdiglavet, end at tilberede den selv. Det lagde vi også mærke til med vores nytårsmenu, hvor vi fik stor succes og mange bestillinger. Når vi taler om nytår, er det vigtigt for kunderne, at de ikke skal lave ret meget af det selv, så vi prøver at gøre det så tilgængeligt som muligt for dem, med vejledning til opvarmning og lignende, så de kan koncentrere sig om at have det rart og hyggeligt, uden store kokkerier. Nytårsmenuen kan bestilles allerede nu. Den består af hjemmelavet, varmrøget laksemousse med rygeostcreme pyntet med rejer og kaviar. dertil serveres kuvertbrød. Hovedretten består af oksemedaljon med petit ovnbagte timian-kartofler, smørstegte svampe med rødløg og madeira-sauce. Hertil serveres pære/fennikel-salat med sennepsdressing. Til dessert er der hjemmelavet dessertkage af chokolade med tobleronecreme og syltede bær, siger slagteren.

Han pointerer også at maden er lavet fra bunden i eget køkken, og at man går op i at det skal være kvalitet, der sendes afsted til kunderne, hver gang.

- Der er så mange steder, hvor der står at noget er hjemmelavet, uden egentligt at være det, men her i Bjergsted, der står vi og laver så meget af maden som overhovedet muligt, helt fra bunden, siger han.

Det gælder også det smørmodnede oksekød, som næste gang er klar til levering den 1. november og derefter til jul og nytår. På grund af kødets begrænsede mængde, skal man bestille det i god tid.

Finker og blodpølse er klar

Selv om der for nogen er længe til jul, har der allerede været forespørgsler på de gode, klassiske julede delikatesser, som blodpølse, finker og sylte. Derfor har René Echberg valgt at være ude et par uger før normalt, og har derfor allerde de nævnte varer klar til julesalget.

- Vi har jo almindeligt juletravlt, med alt det, der skal gøres klar, og samtidig pakker vi firmagaver som eksempelvis indeholder mad til julen, i form af flæskesteg, and, spegepølse, leverpostej og andet pålæg. Der er flere og flere som går væk fra at give en plaid eller en vinkøler med firmaets logo på, og istedet foretrækker at give deres medarbejdere en eller flere poser med varer herfra - og det kan jeg faktisk godt forstå, slutter slagteren.

Husk at man skal bestille sin mad i forvejen, både når det gælder julefrokost, mortens-and og nytårsmenu. Sidste frist for bestilling af mortensand er tirsdag den 5. november. Sidste leveringsdag af julefrokostmenu er den 21. december og nytårsmenuen skal bestilles inden jul.