Laila Pedersen med lidt af julens lækkerier. - Vi glæder os til at skulle pynte forretningen op og er allerede begyndt at sælge julens gode kager og knas, siger hun. Foto: Elisa Hauerbach.

Julens kager er på hylderne

Det er første gang, at man sælger julens kager og andre julegode sager hos Lagkagehuset, som også snart for første gang i Holbæk bliver pyntet op til jul.

-Det bliver vores første jul i Holbæk. Med den gode modtagelse, vi har fået af kunderne, kan vi kun glæde os til julen. Ser vi tilbage på året, der er gået, har det været travlt og stille i forbindelse med de forskellige corona-restriktioner. Da man først skulle til at bruge mundbind på caféer og restauranter, kunne vi spore udbredt forvirring hos kunderne, så vi lukkede café-delen ned i en periode. Nu hvor man skal bruge mundbind alle steder, er det blevet normale tilstande og ingen bliver forvirrede. Det er, som om kunderne har vænnet sig til tanken om, at det bare er sådan, siger Lagkagehusets butikschef, Laila Pedersen.

- Vores juleprodukter er allerede landet i forretningen. Både dem man spiser og de flydende. Den gode julestemning kommer også snigende, kan vi mærke, og vi glæder os til at pynte butikken op. Vi kan jo holde øje med, hvordan Holbæk for hver dag er kommet tættere på at kunne tænde lysene og skrue helt op for julestemningen, og da det er vores første jul i Holbæk, er det med forventningens glæde, vi følger med, fortsætter butikschefen.