Se billedserie Julemærkehjemmet, Friheden 12, Mørkøv. Postkort, udateret.

Send til din ven. X Artiklen: Julemærkehjemmet ved Mørkøv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julemærkehjemmet ved Mørkøv

Holbæk - 08. juni 2020 kl. 20:30 Af Lokalarkivar Inge-Lis Madsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På adressen Friheden 12 i Mørkøv lå oprindelig Børnesanatoriet Buddes Minde, der senere blev til Mørkøv Julemærkehjem.

Navnet Buddes Minde havde stedet fået efter Leopold Budde (1836-1902), der var talsmand for at oprette sanatorier, som kunne tage sig af børn med tuberkulose.

Børnesanatoriet lidt uden for Mørkøv blev oprettet i 1906 og var midlertidigt hjem for 16 tuberkuløse drenge. Ejendommen var oprindelig i arvefæste under Bjergbygård, og som et vidnesbyrd om datidens holdning til tuberkulose, påbød godsejer Brockenhuus-Schack, at drengene fra hjemmet skulle medbringe et spytteglas, hvis de færdedes i hans skov.

Det kneb dog med at få økonomien til at hænge sammen uden tilskud fra staten, og i 1912 måtte man nedlægge sanatoriet. Men bygningerne blev straks solgt til Julemærkekomiteen, så der i stedet blev Julemærkehjem.

Til at lede det blev ansat en plejemor, en assistent, tjenestepiger og køkkenpersonale samt en havemand. Der var også tilknyttet en læge til hjemmet, typisk den lokale læge i Mørkøv. Plejemoren var sygeplejerske af uddannelse og tjente 600 kr. om året. Havemanden fik 2 kroner om dagen i sommerhalvåret og 2,50 kroner om vinteren - måske fordi han også skulle rydde sne. Fra start af var det stadig kun drenge i alderen 2-16 år, der kom dertil. Et tilsvarende hjem for piger blev oprettet i Juelsminde.

I 1928 blev der oprettet et nyt julemærkehjem for drenge på godset Lindersvold ved Fakse. Det betød, at det nu var piger, der fik plads på julemærkehjemmet ved Mørkøv. Det var mest børn fra arbejderhjem i København, der kom dertil, børn, der havde eller havde haft tuberkulose, var fejlernærede eller havde lidt af andre sygdomme, der gjorde dem svagelige. Det var ofte børn af enlige mødre, og det hændte også, at søskende fik ophold på hjemmet.

Med tiden var julemærkehjemmet i Mørkøv ret nedslidt og trængte til at blive renoveret. Det valgte man dog ikke at gøre, men lukkede det i stedet i 1970. På det tidspunkt var der 16 ansatte og 20-25 børn.

Bygningerne blev solgt til Foreningen Frie Børnehaver, der drev daginstitutionen Skovly indtil 1985. I dag har Opholdsstedet Skovly til huse på adressen.