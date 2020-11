Se billedserie Lysene på byens juletræ tændes uden tilskuere i år, men børn og voksne snydes hverken for julemandsbesøg eller den gode julestemning i byen. Arkivfoto. Foto: Anny Lavrsen

Send til din ven. X Artiklen: Julelys og julemand på den sikre måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julelys og julemand på den sikre måde

Holbæk - 19. november 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Et af tidens store spørgsmål er, om der bliver lystændingsfest i Jyderup. Svaret er, at den traditionelle lystændingsfest i år skiftes ud med en mere coronasikker løsning, der både tilgodeser voksne, der er på jagt efter et godt tilbud - og børnene, der blandt andet kan møde julemanden.

Julestemningen tilføres byen i løbet af fire dage, men startes inden da, med online-juletræstænding og lystændingstale af den lokale butiksindehaver, Marianne Juul.

- Vi har tænkt, så det knagede, og er kommet frem til en løsning, der tilgodeser alle - og med fire dages gode aktiviteter spredt ud over byen, så forsamlingsforbuddet kan overholdes, lyder det fra erhvervsforeningens butiksudvalg.

Allerede onsdag den 25. november kan man følge med online klokken 19, når Jyderup Erhvervsforening, via deres Facebookside, streamer årets lystændingstale og lystændingen (der foretages inden da). Butiksudvalget opfordrer til, at borgerne tænder julelys i vinduerne på samme tidspunkt, så alle kan se, at byen står sammen - hver for sig.

- Vi kan ikke samles fysisk, men vi kan sagtens bevare byens julestemningen på trods af corona, mener udvalget, der består af Jens Varling, Sparekassen Sjælland- Fyn, Marianne Juul, Butik Marianne og Juuls Herretøj, Pia Trolddal Nielsen, Jyderup Præstegård og Flemming Kønig, Expert.

Torsdag den 26. november tages der hul på julesalget, med starten af Jyderups »Black Weekend«. Konceptet er næsten, som man kender det fra Black Friday, men de gode priser er at finde i byens butikker allerede fra om torsdagen og helt frem til om søndagen. Torsdag er ren handelsdag, uden nogen form for andre aktiviteter.

Fredag og lørdag er børnenes dage. Da vil de - på en corona-sikker måde - kunne møde byens julemand, der i år kommer på besøg i Skarridsøsalen, sammen med sine medhjælpere.

- Man skal have billet på forhånd, for der er mange, som gerne vil møde julemanden, og det skal de have lov til, men uden skub og mas. Man får en billet pr. slikpose, og man må højest være syv familiemedlemmer, der går sammen ind i salen. Der er mødetidspunkt på billetten, og vi beder om, at man overholder tiden.

Gæsterne bliver lukket ind i salen, en familie ad gangen. Man går hen til julemanden, får sin slikpose, afleverer måske sin ønskeseddel eller en tegning, så Julemanden har noget at kigge på, bagefter - og går så ud af en anden dør, end man kom ind. Der bliver ensretning i salen. Tegningerne får erhvervsforeningen lov at låne bagefter, så de kan offentliggøres på foreningens Facebookside.

På bibliotekspladsen bliver der opstillet en karrusel - og der kører et coronasikret juletog igennem byen, med start og stop ved bibliotekspladsen. Begge dele kan prøves for et symbolsk beløb, og der afsprittes mellem turene.

I Jyderup Præstegård er der også flere forskellige børnevenlige aktiviteter.