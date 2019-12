Pia Wieth (tv.), Jeanne Madsen (fra Jyderup Bageren) og bedemand Elsebeth Andersen (th.), står foran bageren, så man kan se hvor let det er at gå over til begravelsesforretningens baglokale, der ses i baggrunden af billedet. Foto: Elisa Hauerbach

Julehygge med honningkagehjerter og pynteglasur

På lørdag den 21. december kan alle være med til at dekorere honningkagehjerter, for den lokale bedemand har i samarbejde med Jyderup Bageren gjort det muligt at få sat streg under julehyggen - med kageglasur.

- Vi sætter et langbord op i begravelsesforretningens baglokale, det vil sige dér, hvor vi tidligere havde kontor. Idéen er så at børn og deres voksne eller bedsteforældre kan starte med at gå over og købe deres honningkagehjerter hos Jyderup Bageren og derefter komme over til os og hygge sig med at dekorere dem med kageglasur i flotte farver. Der er kaffe på kanden og »julestjerner« i øjnene, når vi åbner dørene klokken 9.30 og slutter af med at sige pænt farvel klokken 11.00. Det er gratis at deltage, men man køber selv sit honningkagehjerte, som i dagens anledning kun koster fem kroner for dem, der skal herover bagefter, siger Elsebeth B. Andersen fra Mørkøv-Jyderup Begravelsesforretning.