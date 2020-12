Julehjælpen banker på døren hos trængte børnefamilier

Juleglæden skal nogle gange have en hjælpende hånd. I et år med coronavirus er der knap så mange julepakker med julemad. Det vil ikke være forsvarligt at samle mange til at pakke, i stedet giver Frelsens Hær gavekort til 250 trængte børnefamilier. Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Holbæk - 16. december 2020 kl. 17:11 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Julemad, julegaver, juletræ og juleglæde er ikke alle forundt, når økonomien er stram. Men julehjælpen er på vej til økonomisk betrængte børnefamilier i Holbæk Kommune. I år er der penge på kontoen, gavekort og julepakker fra Julekomiteen af 1922, Frelsens Hær og Dansk Folkehjælp.

416 børnefamilier får hjælp fra Julekomiteen og Frelsens Hær, det er ni flere end sidste år. 20 enlige forsøgere på overførselsindkomster får hjælp fra Dansk Folkehjæp.

- Vi har fået ekstra donationer, ligesom kommunen har sat penge ind på vores konto, som vi kan sende videre. Det betyder, at vi kan give lidt flere børnefamilier lidt flere penge at holde jul for. Det kommer 391 børn til gavn, fastslår Svend Due Mikkelsen, Lions Klub i Holbæk, som administrerer Julekomiteen af 1922.

Sidst på ugen går den tildelte julehjælp ind på 166 familiers Nemkonto. De deler i alt 257.000 kroner, i 2019 delte 157 familier 165.000 kroner. En familie med et barn får 1100 kroner, familien med seks børn får 3000 kroner.

47 har fået afslag, blandt andet fordi de har for høj indkomst eller også har søgt Frelsens Hær om julehjælp.

- Vi har clearet med Frelsens Hær, og det endte med, at vi gav dem 15 familier, og de gav os 15 familier, tilføjer Svend Due Mikkelsen.

For første gang kommer hjælpen fra Frelsens Hær ikke i form af pakker fyldt med julemad, godter og lidt gaver. På grund af coronavirus er hjælpen et gavekort til supermarkedet Meny.

- Vi deler 1000 kroner ud til 250 børnefamilier valgt ud fra, at det er dem, vi kan gøre mest for. Men vi har også små julepakker med legetøj, som vi har fået doneret, oplyser Mette Lindhardt, Frelsens Hær.

Ansøgertallet var som det plejer lidt over 300. men også her er der familier, som ikke opfylder kriterierne.

Torsdag bliver gavekortene delt ud i Sognegården på Kirkevej i Ugerløse. Fredag kan familierne hente gavekort hos Spilopperne på Langagervej i Kalundborg og i Frelsens Hærs hus ved parkeringspladsen på Lindevej i Holbæk.

Dansk Folkehjælp deler julepakker ud med mad for 500 kroner og et kontantbeløb til gaver på 1000 kroner til 20 familier.

Endnu en hjælpepakke er på vej fra Jul i Holbæk, hvor Nancy Maati håber at kunne fylde kurve op som erstatning for den aflyste fællesjul på Kulturkasernen. Den aflyste hun på grund af coronavirus.

Kurvenes indhold afgøres af, hvor mange der sætter et beløb ind på en julekurvskonto i Føtex i Holbæk.

Hendes plan er at gå på storindkøb tidligt lillejuleaften. Og modsat Julekomiteen, Frelsens Hær og Dansk Folkehjælp har hun valgt ikke at opstille kriterier eller lade kommunens sagsbehandlere vurderer ansøgerne.