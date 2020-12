Den kommende folkeskov ved Sønderstrupvej i Tølløse skal plantes syd for Tysingehave, som der ses et hjørne af til venstre i billedet. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Julehilsen giver et træ i folkeskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julehilsen giver et træ i folkeskov

Holbæk - 16. december 2020 kl. 10:53 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

I en tid, hvor vi ser mindre til hinanden, gør energihandelsselskabet Seas-NVE, som er en del af Andel-koncernen med hovedsæde i Svinninge, det muligt at sende en julehilsen til én, man savner. For hver julehilsen vil selskabet plante et træ gennem den selvejende institution Growing Trees Network.

Den kommende folkeskov ved Sønderstrupvej mellem Tølløse og Kr. Eskilstrup er en af de tre skove, hvor træerne vil blive plantet. Andre træer skal plantes i de nye folkeskove i Tune og Hillerød. Hvert træ koster 15 kroner.

- I en tid, hvor vi savner og ser lidt mindre til hinanden, vil vi gerne hjælpe danskerne med at sende julehilsner og samtidig gøre noget godt for naturen og kommende generationer. Nyplantede træer er ikke store, men med tiden gør de gavn. De øger for eksempel biodiversiteten ved at give flere levesteder for andre planter og dyr, ligesom de også gavner vores grundvand, siger Ole Christian Vestergaard, som er direktør i Seas-NVE, i en pressemeddelelse.

Vil gerne i dialog om klimavenlige løsninger Ole Christian Vestergaard tilføjer, at selskabet rigtig gerne vil i dialog med både kunderne og danskerne generelt om vores fælles natur og på sigt om, hvordan vi sammen kan skabe endnu bedre og klimavenlige løsninger. Tiltaget afspejler derfor et initiativ i en dagsorden, der er vigtig for energihandelsselskabet.

Sammen med Growing Trees Network håber Ole Christian Vestergaard på, at danskerne vil være med, så der kan blive plantet en masse træer. Der kan sendes en julehilsen på www.enskovafhilsner.dk.

Folkeskovene får status af fredskov. De er dermed offentligt tilgængelige, så med tiden kan danskerne - populært sagt - gå en tur i en skov af julehilsner.

Der er plads til 47.000 træer fordelt på de tre områder i Tølløse, Tune og Hillerød.

Tilplantningen ventes til næste efterår Træerne bliver plantet af Growing Trees Network i 2021 i de to årlige plantesæsoner i foråret og efteråret. I Tølløse ventes tilplantningen at ske til efteråret.

Det er en vis del af træerne i folkeskoven i Tølløse, der formentlig bliver på omkring 15 hektar, der vil komme via initiativet fra Seas-NVE.

- Den øvrige del vil komme fra donationer fra virksomheder og private. Vi håber selvfølgelig, at det går godt med julehilsnerne, så andelen måske bliver større end beregnet, siger Kim Nielsen, administrerende direktør i Growing Trees Network.

To folkeskove mere i kommunen I Holbæk Kommune er der planlagt tre folkeskove på kommunalt ejede arealer, hvilket kommunalbestyrelsen besluttede i maj i år.

I september blev det offentliggjort, at der er fundet en sponsor til den fem hektar store folkeskov syd for Syvendeskovvej i Undløse. Det er den danske afdeling af den internationale tech-virksomhed Salesforce, der betaler beløbet på cirka 250.000 kroner for de 17.000-18.000 træer.

I Svinninge skal der plantes en folkeskov på seks hektar ved Nordgårdsvej. Her ventes en plan for tilplantningen offentliggjort i det nye år.