Julegudstjeneste i Sportsbyen?

Kommer en af de store idrætshaller i Holbæk Sportsby til at danne ramme om en julegudstjeneste i år? Muligvis. Menighedsrådet i Tveje Merløse Sogn overvejer at leje sig ind i Sportsbyen og arrangere en gudstjeneste der torsdag den 24. december.

Det oplyser Bent Løvschal, Holbæk, der er formand for menighedsrådet i Tveje Merløse.

- Ingen kan selvfølgelig sige, hvordan corna-situationen er til jul. Det er jo også et spørgsmål, om vi overhovedet tør samle 500 mennesker på én gang, siger han.

Hvis julegudstjenesten flyttes til Holbæk Sportsby, bliver det til en hal, der skal lejes til formål, og der vil også blive tale om at betale for at få sat de 500 stole op i hallen, der skal bruges.