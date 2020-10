Se billedserie Sognepræst Lars Ulrik Jensen (tv.) ses her med halinspektør Per Bahnsen og Jyderup Hallens formand, Lotte Skovgaard Jørgensen. Foto: Elisa Hauerbach.

Julegudstjenen rykkes fra kirken til hallen

Holbæk - 01. oktober 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Den lokale præst og meninghedsråd er allerede i gang med at planlægge årets julegudstjenester og det giver, med de aktuelle forsamlingsregler, udfordringer for juleaftens kirkegængere.

- Der skal være fire kvadratmeter til hver person i kirken, og da vores kirke i Jyderup så kun kan indeholde 38 personer, vil der enten være mange, der går forgæves, eller der vil være behov for, at vi afholder mange gudstjenester i løbet af dagen - flere, end det er fysisk muligt, fortæller sognepræst Lars Ulrik Jensen der er præst i Jyderup sogn og Holmstrup sogn.

Hvis man kigger på kvadratmeter-arealet, kan man være 200 personer i hallen.

- Vi håber på at få dispensation den 31. oktober, når der kommer nye retningslinjer, så vi kan være flere i salen. Den aktuelle plan er, at vores præstevikar, Mette Brunshuus holder en familievenlig gudstjeneste, velegnet for børnefamilier, i Jyderup Hallen klokken 13.00. Klokken 16.00 vil der så være en traditionel julegudstjeneste, med mig på »prædikestolen«, fortæller præsten.

Jyderup Skoles traditionelle julegudstjeneste den 18. december vil i år også blive afholdt i hallen.

- Det skal nok blive hyggeligt og det er i forvejen en utraditionel gudstjeneste, så den gør vi såmænd også til en oplevelse, tilføjer præsten.

I Jyderup hallen blev man meget glade for at få forespørgsel på at huse årets julegudstjenester. Ideén var opstået hos præsten, der via menighedsrådet bar den videre til hallen.

- Vi har alligevel ikke nogen, der bruger hallen på den dag, så vi kan ikke se at der skulle være problemer i det, for det er præsten og menighedsrådet selv, der står for hele arrangementet - måske hjulpet af de lokale spejdere i forbindelse med at få stole sat op på rækker, siger halinspektør Per Bahnsen og formand for Jyderup Hallen, Lotte Skovgaard Jørgensen.