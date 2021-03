Marianne Lundsbjerg (tv) med souschef Mette Jørgensen. De glæder sig sammen med resten af personalet over, at det er blevet normale tilstande igen. Foto: Torben Nielsen.

Julegaverne kan byttes i 100 dage

- Der er stadig en masse forårsvarer undervejs. De rykker ind på hylderne de kommende uger. Derudover vil der være udsalgsvarer og tilbud fra den netop overståede sæson, fortæller butikschef hos Paw Sko, Marianne Lundsbjerg. Hun regner med, at kunderne formentlig tager den lidt med ro her i starten. - Først skal julegaverne byttes. Det kan man 100 dage frem fra i mandags, forklarer hun.

- Nu glæder jeg mig bare over, at vi har fået normale tilstande igen. Det har jo været forfærdeligt at gå derhjemme, når man altid har arbejdet. Vi har allesammen savnet kontakten og det sociale og glædet os rigtig meget til at se kunderne igen, slutter Marianne Lundsbjerg.