En kvinde har anmeldt til politiet, at der er stjålet gaver fra hendes bil efter et færdselsuheld.

Julegaver stjålet fra bil efter færdselsuheld

Torsdag eftermiddag anmeldte kvinden til Midt- og Vestsjællands Politi, at mens hun i forbindelse med færdselsuheldet opholdt sig i en ambulance, er der stjålet varer fra for- og bagsædet på hendes bil.

Der var købt gaver for et ikke endeligt opgjort beløb, men det er et sted mellem 1000 og 1500 kroner.