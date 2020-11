Julebutik med unika-gaver

Er man på udkig efter en speciel julegave, har 11 medlemmer af Væverne i Vestsjælland åbnet en jule pop-up butik. En del af butikken Aviblu på Nyvej i Jyderup er fyldt med vævet kunsthåndværk. Her er alt fra grydelapper over puder, plaider og halstørklæder til toenhalv meter lange vægbaner.

Væverne holder til i Vævernes Hus på Kattrup Gods, men valgte at være mere synlige på Nyvej i Jyderup, selv om indgangen foregår fra gårdsiden.

Foreningen Væverne i Vestsjælland blev stiftet i 2013. Formålet er at gøre reklame for vævehåndværket på Vestsjælland og via Vævernes Hus skabe et videnscenter.