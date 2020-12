Juleand i postkassen

Kvanløse Sogns Beboerforening samler almindeligvis omkring 150 personer til det traditionsrige julearrangement i Midtgolfs lokaler i Kvanløse. Det satte coronaen en stopper for i år. Til gengæld var repræsentanter for foreningen forleden ude med godteposer til børnene og lodsedler til de 133 husstande, der er medlem af foreningen. 25 af dem vinder en juleand, og der er sidegevinster til dobbelt så mange.

- Vi har været nødt til at tænke kreativt og vende tingene på hovedet. Normalt er det folk, der kommer til vores arrangementer, men i år er det os, der kommer til dem. En ad gangen.

Sådan lyder det fra Jens E. Jørgensen, formand for Kvanløse Sogns Beboerforening.

I kontakt med flere

- På sin vis vil jeg kalde det held, for på den måde er vi kommet i kontakt med endnu flere, der kan opleve, hvad det betyder for sammenholdet, at vi har en stærk beboerforening i området. Det får vi glæde af, når medlemskaberne skal tegnes lige efter nytår. Vi er også kommet i kontakt med en masse børnefamilier, vi ellers ikke ser så tit, tilføjer Jens E. Jørgensen.