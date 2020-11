Ved de tidligere julemarkeder i Nyvang har gæsterne stået tæt. Sådan bliver det ikke i år på grund af coronaen.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Jul trods aflysning af marked

Holbæk - 26. november 2020 kl. 14:01 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Normalt er det ved denne tid, at Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk indbyder til et stort julemarked med masser af boder samletet omkring den store plads.

Men sådan bliver det ikke i år.

For corona-restriktionerne forhindrer større forsamlinger, og det har tvunget Nyvang til at tænke ud af boksen.

- I stedet for helt at aflyse vores julemarked har vi genopfundet det. Vi har skåret ned på antallet af boder og spredt dem ud over et større område, fortæller Pernille Aabo, der står for salg og markedsføring i Nyvang.

Men selv om julemarkedet ikke kan afvikles i den traditionelle form, så betyder det ikke, at Nyvang har opgivet alle julerier. Tværtimod.

Der er blevet indkøbt en halv kilometer granguirlander, som er hængt op rundt omkring i oplevelsescentret, og der vil også være en udstilling med mekaniske nisser i forsamlingshuset.

- Det vil normalt være her, at der bliver danset om juletræ, men den del er også opgivet i år. Men heldigvis er det lykkedes vores husmoderforening af skaffe nisserne fra et stormagasin i Kjøbenhavn, fortæller Pernille Aabo.

Det er også ved forsamlingshuset, at børnene kan hente en lille godtepose, hvis de vel og mærke har fundet de forsvundne nisser, der gemmer sig ved bygningerne i nærheden.

Gang i bygningerne Samtidig vil der være aktiviteter i de forskellige bygninger i Nyvang.

Men også her tænker man i corona-tryghed, forklarer Pernille Aabo.

- Vi spreder de forskellige aktiviteter ud over flere tidspunkter. På den måde undgår vi, at folk stimler sammen, siger hun.

De frivillige vil som sædvanligt være iklædt tøj fra dengang, men som noget nyt vil der gå nogle af Nyvangs medarbejdere rundt og huske gæsterne på, at de skal holde afstand og lignende.

- Vi er også klar til at besvare spørgsmål og vil i det hele taget være meget opmærksomme på, at både vores gæster og vores frivillige skal føle sig trygge, fortæller Pernille Aabo.

Nyvang breder sig over et stort område, så der er god mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter uden at skulle stå for tæt på sidemanden.

Kun når aktiviteterne foregår indendørs, gælder særlige regler.

- Der skal bæres mundbind eller visir ved alle vores indendørs attraktioner. Og her vil vi også sørge for, at der ikke lukkes for mange ind af gangen, fortæller Pernille Aabo.

Selv om der er god plads i Nyvang, så er der stadigvæk en flaskehals, når de besøgende skal igennem indgangspartiet i velkomstcentret.

To ind- og udgange Derfor har Nyvang ekstraordinært valgt at lave en ekstra ind- og udgang ved porten.

- Det bliver så for vores abonnementer og dem, der har købt billet i forvejen. På den måde håber vi at kunne undgå køer ved vores normale indgang, fortæller Pernille Aabo.

Jul i Nyvang har åbent i den kommende weekend 28. og 29. november.

Desuden er der også åbent den 2. og 3. samt 5. og 6. december.