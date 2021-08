Se billedserie »Annie D« som har frisørsalon og modetøj under samme tag, fejrer jubilæum i fin stil. Festerne er i gang igen efter genåbningen og tøjet skal passe til anledningen. Her er det lange selskabskjoler, Annie Dyrberg har hjemtaget fra Paris. Fotos Jette Bundgaard

Jubilæet fejres med modeshow og koncert

Holbæk - 23. august 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Annie Dyrberg kan den 28. august fejre 30-års jubilæum på Munkholmvej 26, hvor hun har frisørsalon og modetøj under samme tag.

Annie Dyrberg har været selvstændig erhvervsdrivende i mange flere år - siden 1969 - i starten kun med salg af modetøj, men efter, at hun blev udlært som frisør i 1986, med de to forretninger under samme tag. Fra 1991 med adresse i den kendte bygning på Munkholmvej.

Dagen markeres både med koncert med Lotte Riisholt klokken 13.15 og modeshow fra klokken 14 til 14.30. Alt sammen på fortovet foran forretningen. Her vil der desuden blive opstillet en pølsevogn, hvor der vil blive serveret pølser, snacks og drikkelse af forskellig art.

- I forbindelse med jubilæet kommer der også en masse gode tilbud, for vi har jo ikke holdt udsalg endnu, siger Annie Dyrberg, som glæder sig til en festlig eftermiddag.

Hvis man skal finde den røde tråd gennem Annie Dyrbergs virke de sidste 30 år, skal man blot kaste et blik på hendes telefoncover. Det er købt i Annie Dyrbergs yndlingsby, modens hovedstad, og har da også både et billede af Eiffeltårnet og indskriften »I love Paris!«.

- Og det gør jeg virkelig, siger Annie Dyrberg med et stort smil. - Det er her jeg tager hen, når jeg skal lade op og samle kræfter og ikke mindst finde inspiration og modetøj til min forretning. Jeg er af sted hvert år, og vi tager også derned hvert efterår på en personaletur. Sidste år kunne det ikke lade sig gøre på grund af corona, men i år skal vi igen på hår- og modemesse i Paris, pointerer hun.

Annie Dyrberg har i alle årene gjort en ære ud af, at hendes forretning »Annie D« ikke skal ligne konceptbutikkerne, men i stedet tilbyde kunderne varer, man ikke finder andre steder. - Der er ikke en ting her, som jeg ikke personligt har vurderet og har haft lyst til at have i butikken. Det er min store passion at finde det helt rigtige tøj til den enkelte kunde, og jeg bliver fyldt med glæde, når der kommer en ind i forretning og siger »Gør mig smuk«, forklarer hun.

Modetendenserne er kommet og gået gennem de sidste tre årtier, og det kan være svært at sætte fingeren på nogle bestemte trends.

En væsentlig ændring kom dog efter Finanskrisen i 2008, hvor Annie Dyrberg kunne konstatere, at tøjet efterfølgende blev mere og mere fornuftigt og afdæmpet og knapt så festligt.

- Det var efterhånden kommet så vidt, at jeg før corona var på nippet til at stoppe med at have festtøj i forretningen. Det var jo nærmest blevet sådan, at man havde hverdagstøj på, når man gik til fest, konstaterer Annie Dyrberg, som har fået en glædelig overraskelse efter genåbningen - Nu er der jo igen fuld skrue på festerne. Proppen er i den grad røget af, og jeg har tilmed måtte indkøbe mere selskabstøj for at kunne imødekomme behovet, siger Annie Dyrberg, som lige nu har tre lange, pastelfarvede Pariser-modeller i butiksvinduet.

En anden tendens, som i stadig højere grad præger udvalget i »Annie D« er bæredygtig mode. - Tøj, som er produceret på en ansvarlig måde med respekt for miljøet, interesser forbrugerne, og mange af vores leverandører er gode til at følge med. Blandt andet LauRie, der har bæredygtigt tøj i økologisk bomuld, og Frandsen Overtøj, som også tænker i bæredygtigt tøj til kvinder, påpeger Annie Dyrberg.

I forbindelse med jubilæumsdagen den 28. august har Annie Dyrberg en lille indsamling til en skole i San Pedro i Guatemala. - Hvis man har tænkt sig at komme med blomster og vin, vil jeg blive meget gladere, hvis man i stedet giver et lille bidrag til en ny kopimaskine på skolen, som jeg selv har besøgt.

Alle er velkomne til jubilæumsfejringen, og der er ingen tilmelding.