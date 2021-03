Josefine fik besøg af sin rektor

Josefine Olsen, Orø, skulle egentlig i øjeblikket have 1. hf'er på Høng Gymnasium og have boet på stedets kostskoleafdeling.

Josefine Olsen havde lige nået at være på kostskolen i nogle måneder, da meldingen kom om, at alle eleverne skulle sendes hjem på grund af coronaen.

- Jeg må sige, at jeg ikke tror, at vi kommer tilbage i det her skoleår. Men jeg håber selvfølgelig på, at det kan lade sig gøre, fortæller hun.