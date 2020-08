Jollerne sættes i søen

Fem nye, hvidmalede Isefjordsjoller bygget efter gammelt forbillede kommer den 18. september i deres rette element i Holbæk Fjord. Jollerne søsættes på grund af corona ved et lukket arrangement, hvor der kun bliver adgang for en sluttet skare, blandt andet nogle af de skoleelever, som har bidraget til bådebygningen.

Jollerne skulle oprindeligt have været søsat i forbindelse med Skvulp i weekenden den 19.-20. juni, nu medvirker Skvulp i stedet ved begivenheden og har samtidig tegnet partnerskab på den ene af jollerne.

- Den maritime kultur på Holbæk Havn er en del af Skvulps DNA, og det er derfor naturligt for os at deltage og støtte det fantastiske og folkelige Kystlivvscenters projekt på havnen, siger bestyrelsesformand for Skvulp, Jan Løve.