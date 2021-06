Johnny Frank Svenningsen har skrevet en bog om sit liv som dranker.Foto: Jeppe Hee Rømer

Johnnys bog skal hjælpe andre ud af misbruget

Holbæk - 17. juni 2021

3 flasker vodka var hverdagskost for Johnny Frank Svenningsen, da det stod værst til. Men en dag fik han nok.

- Jeg kunne ikke mere. Jeg tog beslutningen om at stoppe, da jeg en dag vågnede og var helt nede under gulvbrædderne. Jeg troede, jeg skulle dø, fortæller han.

Efter tre forfærdelige dage ringede han til sin læge, og sygeplejersken henviste ham til fællesskabet anonyme alkoholikere. Få dage senere sad Johnny Frank Svenningsen til sit første møde og ifølge ham selv, blev det hans redning.

»Mit liv som dranker«

Det at redde andre er også, hvad der har motiveret Johnny Frank Svenningsen til at skrive en bog om sit liv som alkoholiker. Den hedder »Mit liv som dranker« og udkom den 21. maj. I bogen beskriver Johnny Frank sit liv, indtil han blev ædru i 2011.

Det var egentlig ikke meningen, at det skulle blive en bog.

- Jeg havde så meget på hjertet, som jeg ville have ud, så jeg begyndte bare at skrive. Et år senere var det blevet til en bog, forklarer 48-årige Johnny Frank Svenningsen.

Bogen er ment som en bog, der skal hjælpe andre, der står i den situation, som Johnny Frank Svenningsen stod i for ti år siden. Budskabet er klart: Det kan godt lade sig gøre - bliv ædru og find et fællesskab.

Håbet er, at folk, der arbejder med misbrugere, kan bruge bogen til at få et indblik i, hvordan det er at være misbruger for på den måde bedre at kunne hjælpe.

53 som sin mor

»Mit liv som dranker« er en meget personlig bog, og der bliver ikke lagt fingre imellem.

Johnny Frank Svenningsen har ikke haft et let liv. Bogen er 53 sider, og det er helt bevidst, fordi hans mor blev 53 år. Hun var også alkoholiker, og Johnny Frank Svenningsen var både forbi børnehjem og plejefamilier. Som 23-årig blev han far og som 24-årig fik han konstateret sklerose og fik endnu et barn.

På trods af det hårde liv er han i dag utrolig glad for, at han holdt fast i det, og nu er kommet ud på den anden side.

- Det er herrefedt at være ædru. Det er meget sjovere, fordi jeg har arbejdet så hårdt med mig selv, siger Johnny Frank Svenningsen

Johnny Frank Svenningsen er ikke færdig med at skrive. Efter sin debutbog er planen nu at skrive en bog om de ti ædru år i hans liv.