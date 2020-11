Johnny Madsen Jam i samlingssalen

- Her kan vi afvikle koncerter under trygge forhold og med god afstand, udtaler formand Asbjørn Janke Hansen.

Der bliver smæk på, når Johnny Madsen Jam slår vejen forbi. Den solide trio har gennem snart 10 år oparbejdet et renommé som et godt alternativ til den ægte vare. Deres show er en hyldest til den vestjyske rock'n'roller, og det kan være svært at høre forskel på sanger Mogens Mortensen og Johnny selv. Da Johnny Madsens guitarist, Knud Møller, hørte dem første gang udbrød han »Tak for musikken. Det lyder skide godt«.