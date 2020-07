De unge fritidsjobberes vagthund, Jobpatruljen fra 3F og HK, besøgte samlige butikker og restauranter på Ahlgade. Ifølge jobpatruljekoordinator Tina Leire er det overordnede billede, at det kniber med arbejdsmiljøet og overholdelse af regler i lidt for mange tilfælde. Foto: Margit Pedersen

Artiklen: Jobpatruljen: Unge snydes for løn under sygdom

Jobpatruljen: Unge snydes for løn under sygdom

Unge fritidsjobbere skal have løn under sygdom, men det får de ikke altid. 26 ud af omkring 60 unge fritidsjobbere svarede nej, da de unges vagthund, 3F's og HK's jobpatrulje, talte med dem under den årlige sommerrundtur i Holbæk Kommune.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her