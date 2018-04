Henrik Tune er her - i forbindelse med sin 60-års fødselsdag i december 2015 - fotograferet med DM-guldmedaljen, som han vandt med KB i 1980. På holdfotoet står han til højre for de to fingre. Foto: Peter Andersen

Jern-Henrik har fået fred

Aktuelts daværende sportsredaktør Knud Lundberg skrev kort forinden, nemlig i januar 1982: »Det er muligt, at han bliver fodboldspiller i verdensklasse. Men det er ikke sandsynligt. Han står sig selv i vejen. Han har bl.a. aldrig været i træning, og han lever et liv, der vil gøre det meget svært for ham nogensinde at komme det«.

Forklaringen kom Knud Lundberg også med: »Et er, at han ikke træner så hårdt, som de andre. Et andet er, at han byder sin organisme alt for meget - af nydelsesmidler, navnlig alkohol - til, at den kan være eller komme i topform«.