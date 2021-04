Jeppe på godgørende gåtur for indlagte børn

Og det er ikke kun for Jeppe Schou, at den lange travetur bliver godgørende. Faktisk er ideen med det hele at samle penge ind som skal komme børn, der er indlagt til behandling, til gode. Det sker gennem »Legeheltene«, som er et initiativ under Børneulykkesfonden, der på 13 hospitaler i Danmark og Færøerne arbejder for at skabe et frirum, hvor de indlagte børn har plads til store armbevægelser, tumlelege og fællesskab.