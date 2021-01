Camilla Persson ser flere end fordele end ulemper ved at have sine to skolepiger hjemme.Privatfoto

»Jeg ser fordele ved coronaen«

Holbæk - 18. januar 2021 kl. 14:27 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Selvom det kan være fast arbejde at have hjemmeskolede børn i huset, så gælder det ikke for dagplejer i Holbæk Kommune, Camilla Persson.

- Jeg ser flere fordele end ulemper ved at have dem hjemme, siger hun.

Carmilla Persson bor i Tølløse, og med hjemsendte børn har hun nu seks børn at tage sig af i stedet for de sædvanlige fire. Selvom det på papiret kunne lyde uoverskueligt, har det for Camilla Persson nærmere været en velsignelse.

- Hvis for eksempel mine børn hører nogle en af de små være kede af det, så kan de bruge fem minutter på at trøste og læse en bog, fortæller Camilla Persson.

Hun fortæller også at de to hjemmegående børn har været en gevinst under måltiderne.

Nu sidder både store og små nemlig sammen og spiser. Det gør, at de små spejler sig i de to store piger og dermed spiser mere.

For Camilla Persson ligger

udfordringen ikke i at få givet nok opmærksomhed til sine dagplejebørn. Det kan derimod være svært at være der 100 procent som mor.

- Hvis der bliver spurgt om noget, mens jeg sidder med de små børn, må jeg jo sige, at jeg ikke kan hjælpe nu. Så finder de heldigvis for det meste selv ud af det, siger Camilla Persson.

De tre dagplejebørn sover alle en middagslur, og den tid, der før blev brugt som pause, bruger Camilla Persson nu på at hjælpe sine egne børn. Desuden bruger hun tiden efter, at dagplejen er lukket, til at følge op på børnenes skoledag. På trods af, at Camilla Persson nu har ansvaret for fem børn, hvoraf de tre er under skolealderen, så er hun glad for, at hun kan være hjemme. Hendes to store piger går i 4. og 8. klasse og kunne derfor godt være alene hjemme. Det er dog ikke nødvendigt, fordi Camilla Perssons arbejde er i deres eget hjem.

- Jeg er privilegeret, fordi jeg er hjemme sammen med dem. I min vennekreds sidder mange på kontor og har været nødt til at lade deres børn være alene hjemme, siger hun.