Jeanette Ahlgren fra Jyderup er nomineret til en pris ved Danish Nail Awards. Til daglig arbejder hun i Slagelse. Foto: Privatfoto

Jeanette er nomineret ved Danish Nail Awards

Holbæk - 07. maj 2021 kl. 21:04 Kontakt redaktionen

Årets fest inden for negleindustrien løber af stablen den 29. maj på Hotel d'Angleterre i København.

Her vil der blive uddelt 10 priser i forskellige kategorier, og i kategorien Social Media Star Of The Year er Jeanette Ahlgren fra Jyderup blandt de nominerede.

45-årige Jeanette Ahlgren arbejder til dagligt i Nailmania i Slagelse.

Her laver hun negle, sælger negle-ting og uddanner nye negleteknikere. Jeanette Ahlgrens nominering skyldes dog, at hun også laver live-udsendelser på Facebook, hvor hun for eksempel viser, hvordan man kan lave negle.

Forud for nomineringen har man kunnet indstille en kandidat. Herefter har der så været en afstemning, og dem, der har fået flest stemmer, er endt med at blive nomineret i de forskellige kategorier.

- Jeg er mega stolt. Der er kun fem, der er blevet udvalgt til at blive nomineret. Og jeg synes, det er en anerkendelse af alle de timer, jeg bruger på det her. Og at folk anerkender, at jeg hjælper dem, så godt jeg kan, når de spørger. Og at folk kan bruge det, jeg laver i mine lives, siger Jeanette Ahlgren.

Hun fortæller, at hun ikke regner med at vinde sin kategori. Sker det, ved hun dog godt, hvad det vil betyde for hende.

- Det er helt klart æren. Og jeg ville blive mega stolt. Rent arbejdsmæssigt tror jeg ikke, det ville betyde det store. For jeg er så meget på og underviser så mange mennesker, siger Jeanette Ahlgren, der blandt andet har læst jura og arbejdet med narkomaner i afvænning, inden hun gjorde karriere inden for negle-faget for 16 år siden.