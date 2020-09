Se billedserie Dannie Rise og Michael Jurcenoks fra Holbæk Jazzklub fortæller om efterårets program, hvor der også er tænkt på børnene. Foto Jette Bundgaard.

Send til din ven. X Artiklen: Jazzklubben har efterårsprogrammet klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jazzklubben har efterårsprogrammet klar

Holbæk - 05. september 2020 kl. 07:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Jazzklub er tilbage efter en lang corona pause og starter efterårssæsonen med en tribute-koncert til Monica Zetterlund med Cathrine Legardh, Jacob Christoffersen og Jesper Torn søndag den 13. september.

- Efter Statsministerens udmelding i forbindelse med nedlukningen valgte vi konsekvent at aflyse eller udskyde alle koncerter til og med den 31. august. Det har været en lang og meget stille periode for jazzklubben, men nu er vi så til gengæld tilbage med en række spændende koncerter i forskellige genrer, fra den internationale elite til de unge talenter og nye jazz-konstellationer, alt sammen båret af høj musikalsk kvalitet, lyder det fra formand for Holbæk Jazzklub, Michael Jurcenoks.

Den 27. september er det jazzpianisten Niels Lan Doky og hans danske trio, som giver koncert i Elværkets lille sal. På grund af den begrænsning corona-situationen sætter for antallet af publikummer, bliver der denne dag ikke én men to koncerter, nærmere bestemt klokken 15 og 18.

I forbindelse med koncerten tilbyder Niels Lan Doky sammen med kontrabassisten Tobias Dall og trommeslageren Niclas Bardeleben en gratis koncert på Sejergaardsskolen den 10. september.

Michael Jurcenoks, der håber, at mødet med de tre virtuoser vil inspirere nogle af eleverne og deres forældre til at dukke op på Elværket: - Vi gør alt, hvad vi kan, få at få fat i børnene og de unge og har en gratis koncert, Nullermix-Børnejazz, den 18. oktober med Cathrine Legardh. Hun er udover at være jazzsangerinde også uddannet skolelærer og har virkelig godt tag i de yngste, siger jazzklubformanden.

Resten af efterårets program er dedikeret det voksne publikum med den amerikanske jazzsangerinde Nancy Harms og Peter Rosendal Quartet den 4. oktober; Bobo Moreno, Ole Kock Hansen og Bo Stief i en stemningsfuld koncert den 25. oktober; nordiske jazztoner med Lars Jansson Trio den 1. november og en koncert den 22. november med Makiko Hirabayashi, Klavs Hovman og Marilyn Mazur, som kombinerer nordisk og asiatisk tonesprog.

Året slutter med yderligere to koncerter, nemlig Acoustic Lounge, som byder på jazz og soul den 6. december og Amazing Christmas med Sinne Eeg, Andrea Pellegrini og Christina Boelskifte den 19. december, sidstnævnte er en gentagelse af successen fra 2019.

Michael Jurcenoks vil sammen med næstformand Dannie Rise og resten af bestyrelsen forsøge at lave dobbeltkoncerter alle de gange, det er muligt. - Vi kan desværre løbe ind i økonomiske udfordringer, fordi der efter de gældende regler kun må være max 45 publikummer i den lille sal i Elværket mod normalt 90, forklarer Dannie Rise.

De to talsmænd for musikklubben vil gerne understrege, at der bliver taget alle de nødvendige corona forholdsregler ved efteråret koncerter. - Der er tænkt på både adgangsforhold, afstand og grundig afspritning før og mellem koncerterne, påpeger Michael Jurcenoks, som sammen med Dannie Rise håber, at et aktivt efterår i jazzklubben.

Man kan læse mere de kommende koncerter og købe billetter på www.holjazz.dk