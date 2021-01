Se billedserie Der er lagt op til en spændende forårssæson i Holbæk Jazzklub, som slår dørene op, så snart restriktionerne tillader det. Den 7. marts er Jesper Thilo på plakaten med udadvendt og underholdende numre fra jazzens store standardrepertoire. PR-foto.

Jazzklub ser en ny storhedstid forude

Holbæk Jazzklub har på grund af nedlukningen måtte aflyse sin nytårskoncert med The Piazzolla Orchestra og Andrea Pellegrini den 17. januar. Det har dog ikke fjernet optimismen hos formand Michael Jurcenoks, som er fuld af forventning til forårets øvrige koncerter.

- Forårets program er meget bredt med både det eksperimenterende, traditionel standardjazz og nogle nye spændende projekter med primært amerikanske navne. Det kunne godt se ud til, at vi er på vej ind i en ny storhedstid for Holbæk Jazzklub, hvor vi - som i 80'erne og 90'erne - får mulighed for at trække nogle af de helt store internationale jazznavne til byen, lyder det fra jazzklubformanden.

Pianisten Carsten Dahl er kendt for at improvisere frit og utvungent i jazztraditionen. Til koncerten den 31. januar er han i selskab med den anerkendte saxofonist Claus Waidtløw i en tributekoncert til Miles Davis.

Den amerikanske trompetist Dwayne Clemons dannede sidste år sin egen skandinaviske kvintet med det unge supertalent, tenorsaxofonisten Søren Høst. De to bakkes til koncerten i Elværket den 14. februar op af en solidt sammenspillet rytmegruppe bestående af Ben Besiakov på piano, Ida Hvid på bas og Frands Rifbjerg på trommer. Repertoiret er en blanding af 'glemte' evergreens-perler og stærke standarder.

Saxofonist Jesper Thilo har siden starten af 1960'erne positioneret sig som et fyrtårn i det europæiske jazzlandskab. Den 7. marts kan han opleves i Holbæk Jazzklub i selskab med en setliste fuld af udadvendte og swingende numre fra jazzens store standardrepertoire.s Templeton på trommer.

Den unge trommeslager Snorre Kirk er de senere år trådt i karakter som en dygtig komponist og orkesterleder. Til koncerten i Holbæk den 14. marts har han inviteret den amerikanske mestersaxofonist Stephen Riley og skræddersyet et repertoire til Stephen Rileys varme lyd.

Dexterity er navnet på det orkester, som kan opleves i Elværket den 21. marts. Fire danske jazzprofiler hylder i koncerten bebop- og cooljazz-saxofonisten Dexter Gordon, som med sine koncerter i Montmartre i 1960'erne inspirerede generationer af danske saxofonister.

Smooth og lettilgængeligjazz kunne være overskriften på den koncert, der kan opleves den 11. april: »Big Band Goes Small Band«. Den svenske trompetist Mårten Lundgren har samlet et orkester, som fortolker kendte numre af blandt andre Count Basie, Tommy Dorsey og Glenn Miller.

Modern Standard Supergroup med Niels Lan Doky fra Danmark, Billy Cobham, Randy Brecker og Bill Evans fra USA og François Moutin fra Frankrig går den 1. maj på scenen i Elværket. Her vil de præsentere en række jazzificerede udgaver af aktuelle pophits af blandt andre Justin Bieber, Miley Cyrus, The Kid Laroi og Billie Eilish. Bandet spiller kun tre steder herhjemme, og koncerten er en kæmpe satsning for Holbæk Jazzklub, som præsenterer den i samarbejde med Sidesporet.

- Det er et utrolig spændende projekt, som vi håber, vil nå en målgruppe fra 15-16 år og op. Aftalen er kommet i stand gennem Niels Lan Doky, der altid har haft en særlig god relation til Holbæk Jazzklub. Det er på den baggrund, at vi nu kan præsentere nogle af de største nulevende internationale jazzmusikere, kun overgået af navne som Keith Jarrett og Herbie Hancock, lyder det fra en meget glad formand for Holbæk Jazzklub. Hvis koncerten som forventelig trækker mange publikummer - og der stadig er forsamlings-restriktioner - planlægger man at gennemføre to og måske tre koncerter på dagen.

Dagen efter den 2. maj præsenterer Holbæk Jazzklub Ken Norris Quartet. Den amerikanske crooner Ken Norris byder på et repertoire, der blandt andet omfatter evergreens af Frank Sinatra, Judy Collins og Bill Evans.

Forårsprogrammet rundes af den 9. maj med et brag af en jazz-funk-koncert med Blast bestående af tre powerfulde sangerinder - Louise Norbye, Britt Hein og Helle Henning - og en 15 mand-stor swingende rytmegruppe.

- Blast kan fejre 40 års jubilæum i år og er stadig lige så funky og flyvende, som dengang Tina Schäfer, Hanne Boel og Lise Dandanell sang for. Hvis coronaen er lettet, og restriktionerne er hævet, bliver det i den grad en koncert, som indbyder til, at man rejser sig op og danser med, fastslår Michael Jurcenoks.