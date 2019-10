Jazzdiva og DR Big Band i Elværket

Sinne Eeg har gennem en årrække markeret sig som en af Skandinaviens førende jazzkunstnere med bl.a. prisvindende soloalbums som »Face the Music« og »The Beauty of Sadness«. Samtidig er hun blevet anerkendt i både Asien og USA, hvor det anerkendte magasin JazzEd for nylig skrev, at Sinne Eeg har »a voice that resonates with the sounds of beauty and truth«.