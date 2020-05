Se billedserie Den 13. september har Holbæk Jazzklub efter planen jazzsangerinden Cathrine Legardh på programmet. Koncerten hedder »Tribute to Monica Z«. PR-foto: Gorm Valentin, CJF 2015.

Jazz i en corona tid

Holbæk - 14. maj 2020

Holbæk Jazzklub har gennem snart 65 år været med til at holde liv i jazzmusikken i Danmark og har samtidig bidraget til det lokale musik- og kulturliv.

Lige nu kniber det som bekendt med muligheden for at levere live koncertoplevelser, og musiklivet har lidt under nedlukningen. Sådan er det også i Holbæk Jazzklub.

- Her er meget stille. Alt for stille, og vi længes alle sammen efter igen at kunne invitere til live jazz igen. Det har været svært at undvære koncerterne i Musikhus Elværket, men huset er jo af gode grunde lukket. Så lige nu vi må klare os med YouTube, cd'er og diverse musiktjenester, når vi skal høre jazz, siger formand for Holbæk Jazzklub, Michael Jurcenoks.

Til jazzkoncerterne i Elværket hører under normale forhold en god del socialt samvær og hygge. Holbæk Jazzklub er blandt andet kendt for at kredse om musikkerne med god mad - mad som tilberedes af bestyrelsen i Elværkets køkken.

- Vi plejer jo at mødes om koncerterne og lave maden sammen, så det sociale aspekt mangler også i denne tid, fortæller Michael Jurcenoks, der også oplever - en naturlig - desperation blandt musikerne:

- Vi får både opfordringer om at støtte dem økonomisk og tilbud om koncerter, men vi sidder foreløbig på hænderne og afventer nyt fra myndighederne. Det har været et stort arbejde alene at få plads til de koncerter, som blev aflyst her i foråret, forklarer Michael Jurcenoks.

Umiddelbart efter nedlukningen den 13. marts gik bestyrelsen med Michael Jurcenoks og Dannie Rise i spidsen i gang med at betale penge tilbage til dem, der havde købt billetter, og sørge for aflysninger og ombookninger. En stor koncert med Caroline Henderson, med 150 solgte billetter, måtte aflyses, fordi koncerten kun kunne flyttes til september og oktober måned, hvor der ikke var plads i jazzklubbens kalender.

- Det har desværre ikke været muligt at flytte flertallet af forårs-koncerterne, fordi vi allerede har booket det kommende efterår og en del af foråret 2021. Det nytter heller ikke at presse flere koncerter ind i programmet til efteråret, fordi vi vurderer, at det bliver for meget med to ugentlige jazzkoncerter. Så meget publikum kan vi ikke tiltrække her i Holbæk, slår Michael Jurcenoks fast.

Den førstkommende koncert i Holbæk Jazzklub bliver efter planen den 13. september, hvor der bydes på stemningsfuld jazz og viser på svensk med Cathrine Legardh i koncerten "Tribute to Monica Z".

Der er mere info og billetter på www.holjazz.dk