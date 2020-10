Jagtforening holder liv i en gammel tradition

Det at gå på jagt er meget mere end bare at have det rigtige våben, en god fornemmelse for dyrenes bevægelser og nok også en del tålmodighed.

For en gruppe medlemmer af Hagested-Gislinge Jagtforening med klubhus i Tuse Enghave er jagthornet også en vigtig del af det at være jæger og gå på jagt. Siden 1978 har foreningen haft en dedikeret skare af medlemmer, som hver uge i jagtsæsonen mødes for at spille jagthorn - foruden, at de også deltager i jagter og andre begivenheder, hvor der er bud efter dem.