Et af de mange nye skydeskjul står her ved den nordlige ende af søen - lige neden for dæmningen, som skiller søen fra Tempelkrogen.

Jagt i naturområde kan fortsætte i to-tre år

Sådan lyder vurderingen fra fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch, Danmarks Naturfredningsforening (DN), forud for et offentligt møde i Vipperød Sognegård den 13. oktober klokken 19.

Der er gode chancer for en fredning af naturområdet Tempelkrogen Nord i bunden af Isefjorden. Men der går i hvert fald et par år endnu, hvor det er fuldt lovligt at gå på jagt i området.

