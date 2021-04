Jacob vil give børn og unge på sygehuset en opmuntring

Der gik lang tid med at finde ud af, hvad jeg fejlede, og tiden faldt vel nok lang, når jeg ventede på lægerne og på svar fra undersøgelser. Derfor vil jeg gerne være med til at finansiere nogle ting, som kan bruges på afdelingen. Det glæder jeg mig meget til, fortæller han.

I slutningen af august er han færdig med at stå i lære, og skoleprojektet, han nu gennemfører, er et led i afslutningen på uddannelsen.

- Det er et meget eksklusivt dansk mærke i løbetøj. Bæredygtigt, miljørigtigt og europæisk fremstillet med dansk systue. Jeg vil gerne være med til at fremme bevidstheden om, at kvalitet og detaljer tæller. Det er et højeksklusivt brand, som jeg kan stå inde for.