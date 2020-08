Muligheden for at inddrage parkeringspladser til udeservering bliver formentlig forlænget til midt i oktober. Foto: Agner Ahm

Ja til udeservering frem til oktober

Holbæk - 13. august 2020 kl. 09:16 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det står til Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg, så skal restauranter og cafeer have mulighed for at bruge nærliggende parkerings­arealer til udeservering helt frem til den 18. oktober.

Da kommunalbestyrelsen i maj besluttede at give muligheden for at bruge parkeringsarealer, var ordningen begrænset til udgangen af august. Formålet var at give bedre chance for at overholde afstandskravene som følge af Covid-19.

Klima- og miljøudvalget indstillede tirsdag til økonomiudvalget, at den midlertidige tillladelse til at inddrage parkeringsarealer forlænges frem til og med den 18. oktober. Kommunalbestyrelsen skal behandle sagen den 26. august, før en forlængelse er endelig.

Holbæk Kommunes administration har været i dialog med Holbæk Byforum om en forlængelse af ordningen. Byforum mener, at en forlængelse frem til den 13. september må være passende, da behovet efter den dato må begrænset. En del erhvervsdrivende ser frem til, at der atter kommer flere parkeringspladser til rådighed.

Glæde hos caféejer Hos cafeer og restauranter er der formentlig bredt set tilfredshed med udsigten til en forlængelse af ordningen. I hvert fald har Ahmet Boz­kurt, der driver Café Zehros på Ahlgade i Holbæk tænkt sig at benytte sig af det, hvis forlængelsen vedtages.

- I hvert fald i weekenderne er der behov for det. Det giver også en hygge og sydlandsk stemning med de blomsterkummer, der er sat op. Gæsterne sætter sig først på pladserne tættest ved blomsterne, selv om det er tæt på vejbanen. Selvfølgelig optager det nogle parkeringspladser, men jeg fornemmer ikke, at gæsterne klager over, at der ikke er parkeringspladser nok, siger Ahmet Bozkurt.

Han mener, at med den forandring af klimaet, der er sket inden for de seneste år, så kan det også sagtens blive en varm september. Han er derfor godt tilfreds med udsigten til formentlig at kunne have et større areal til udeservering i længere tid.