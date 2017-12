Der vil hurtigst muligt blive lavet foranstaltninger, så lugtgenerne fra sostaldene på Sokhøjvej 16 (fotoet er ikke herfra) bliver mindre. Foto: Per Jensen

Ja til dispensation fra lugtkrav

Holbæk - 15. december 2017 kl. 18:36 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at et flertal i Holbæk Byråd har besluttet at give dispensation i forhold til overholdelse af lugtkrav fra staldene på Sokhøjvej 16 på Tuse Næs, er der udsigt til, at lugtgenerne bliver mindre, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Et flertal på 18 stemmer (V, DF, LA og K) mod 11 (S, R og EL) besluttede ved byrådsmødet onsdag aften at give dispensationen.

Avdebogård Svineproduktion ApS bag ansøgningen. Det skyldes et ønske om at kunne bruge den nye husdyrbrugslov til at effektivisere forholdene på Sokhøjvej 16, men det kræver en miljøgodkendelse, som er ikke er nødvendig i dag.

- Med den nye lov kan vi udnytte det eksisterende areal i staldene fuldt ud. Hidtil er nogle af de drægtige søer blevet flyttet til Løserupvej 55 i en periode. Vi kan ikke have mange flere dyr, men vi kan have lidt flere, siger Preben Hansen.

Når ændringen kræver en miljøtilladelse, betyder det også, at der kommer nogle krav til overholdelse af lugt­emissionen fra staldene. Hvis der ikke foretages ændringer, vil cirka 60 sommerhuse stadig være inden for geneafstanden.

- Men jeg kan ikke huske, hvornår der sidst har været nogle for at sige til os, at der lugter fra Sokhøjvej 16. Hvis der havde været klager flere gange om måneden, var vi nok blevet presset til at gøre noget tidligere, siger Preben Hansen.

Han fastslår, at foranstaltningerne på Sokhøjvej 16 ikke er afhængig af, om der senere gives tilladelse til et større anlæg til slagtesvin på Løserupvej 55.

Lugtgenerne på Løserup Strand ventes at blive endnu mindre, hvis tilladelsen til Løserupvej 55 gives, fordi Avdebogård Svineproduktion så vil stoppe en produktion på Løserupvej 69.