Den planlagte naturpark på i alt 100-150 hektar skal i givet fald anlægges mellem Tuse, der ses i baggrunden, og Butterup. Foto: Thomas Olsen

Ja til at bidrage til planlagt naturpark

Holbæk - 03. marts 2021 kl. 11:10 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Medlemmerne af klima- og miljøudvalget i Holbæk Kommune var ikke i tvivl, da de i går behandlede et punkt om et kommunalt bidrag til den planlagte Tuse Naturpark.

Et enigt udvalg indstillede til den videre behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at kommunen stiller et cirka 23 hektar stort område i Tuse til rådighed for projektet.

- Det lever fint op til intentionen om at gøre Holbæk Kommune en smule grønnere. Der er også på det kommunale areal også i forvejen et kogræsserlav, som udvalget tidligere har været ude at kigge på, siger udvalgsformand John Harpøth (DF).

Målet om at Holbæk skal være en grøn og bæredygtig kommune for at reducere CO2-udledningen fremgår blandt andet at kommunensn naturpolitik, kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020 og den strategiske energiplan.

Et initiativ fra Lokalforum Baggrunden for det aktuelle projekt er, at en borgergruppe under Tuse-Butterup Lokalforum sidste år henvendte sig til kommunen med ideen om Tuse Naturpark. Den skal omfatte i alt 100-150 hektar i og omkring Kalve Ådal, som ligger mellem Tuse og Butterup. Det kommunale areal på cirka 23 hektar ligger i den vestlige del af Tuse. Det er allerede nu et udflugtsmål med stier, fugletårn og andet.

Som omtalt i en artikel på sn.dk tirsdag har borgergruppen under Lokalforum været i kontakt med de øvrige lodsejere i området, og hos den langt overvejende del er der interesse for projektet. Holbæk Kommunes administration har søgt om støtte via EU's Horizon 2020-midler, og der er indgået et samarbejde med univsersitetet i Hamborg. Senere kan der søges fra Den Danske Natur­fond og via statens tilskud til udtagning af lavbundsjorde og eventuelt andre.

Hvis projektet med Tuse Naturpark når frem til en driftsfase, er det ikke afklaret, hvordan projektet skal forvaltes. Det skal senere afklares, om kommunen eventuelt skal stå for driften.

Projektet indeholder blandt andet også planer om en cykel- og gangsti mellem Butterup og Tuse.

