Foto: Per Buurgaard Christensen

Ivan Pedersen giver ekstrakoncert på Rotationen i Holbæk, lørdag den 14. november klokken 18. Arkivfoto: Per B. Christensen.

Ivan Pedersen giver ekstrakoncert

Ivan Pedersens 70-års koncert er udsolgt, men der er skabt mulighed for at komme til ekstra koncert, lørdag den 14. november, klokken 18, på Rotationen i Holbæk. Da der også skal spilles den først annoncerede koncert samme aften, bliver ekstrakoncerten spillet i et samlet sæt á 75 minutter.