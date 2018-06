Adgang til elevers resultater i nationale test og trivselsundersøgelser kom i de forkeret hænder. (Arkiv) Foto: Peter Andersen

It-sikkerhedsbrud på skole

Holbæk - 01. juni 2018 kl. 12:59 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle elever på Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken har fået nyt kodeord, og lærerne er blevet bedt om at skifte deres såkaldte uni-login, som kan sammenlignes med Nem-ID. Det giver blandt andet adgang til nationale test, trivselsundersøgelser og undervisningsportaler.

Det sker, efter at skolen tidligere på ugen kunne konstatere, at der havde været et sikkerhedsbrud i skoleafdelingens it-system.

Fik fat i uni-login

Ifølge Morten Mygind Jensen, som er leder på Holbæk By Skole, er det formentlig elever, der står bag sikkerhedsbruddet. En eller flere elever har fået fat i en lærers uni-login.

Dermed har den eller de pågældende skaffet sig adgang til andre elevers uni-login og tilhørende koder, da disse informationer er tilgængelige via lærernes uni-login. Efterfølgende er elevernes koder blandt andet blevet printet ud på skolen, ligesom man har forsøgt at lægge elevernes koder ud på skolens egen Facebook-side. Det mislykkedes dog.

- Jeg tænker, det er i kategorien drengestreger. Vi tror ikke, der er sket større skade end den, vi har iagttaget. Men vi ved det ikke på nuværende tidspunkt. Man er i gang med at undersøge det, og parallelt prøver man også at undersøge, hvem der står bag, fortæller Morten Mygind Jensen, som oplyser, at kommunens it-sikkerhedsafdeling også er inde over.

Konsekvens er ukendt

Skolelederen har endnu ikke gjort op med sig selv, hvilke konsekvenser det skal have for den eller de pågældende elever, hvis og når vedkommende bliver identificeret.

Det vil afhænge af, hvad der kommer frem i forbindelse med den videre undersøgelse af hændelsen.

- Hvis det forholder sig sådan, at der ikke er sket større skade end det, vi ved nu, så vil vi selvfølgelig snakke med eleven og forældrene. Og i det ligger en meget alvorlig advarsel. Er der sket langt større skade end dét, vi ved nu, må vi selvfølgelig vurdere på, hvad der så skal ske, fortæller Morten My­gind Jensen.

Skolelederen har intet konkret bud på, hvordan den eller de unge har fået lærerens uni-login. Men det er nu blevet indskærpet over for medarbejderne, at de for eksempel ikke må lade deres computere stå ulåst.