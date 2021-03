Indehaver Lars Wallin (th.) og IT-tekniker Alexander Jäger i Nordvest IT, der tidligere dannede ramme om IT-Jensen. Foto: Elisa Hauerbach.

It-butik skifter navn og indehaver

Holbæk - 07. marts 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Under navnet Nordvest IT, bliver den tidligere IT virksomhed »IT-Jensen« og »Cantea Wallin Gruppen IT ApS« sammenlagt og videreført, da »IT-Jensen«, efter indehaver John Holm Jensen's bortgang, er blevet overtaget af Lars Wallin.

- Butikkerne får fællesnavn og logo. Hovedafdelingen ligger på Torvestrædet 8 i Vig og afdelingen i Svinninge ligger på Hovedgaden 51, hvor IT-Jensen har ligget. Som hidtil, vil man som erhvervsdrivende og privatkunde kunne få IT-support og købe forskellige former for tilbehør, udstyr og software. Vi har også stort fokus på gamernes behov og har indrettet et gaminghjørne, hvor man kan prøve en gamingcomputer, fortæller Lars Wallin.

Til dagligt vil IT-teknikeren Alexander Jäger tage imod kunderne i Svinninge, hvor der også er ved at blive indrettet elektronikværksted så der også kan udføres specialiserede reparationer på den lokation.

John Holm Jensens kundekartotek fra IT-Jensen er overgået til Nordvest IT uden problemer, da firmaerne i forvejen handlede med samme leverandører.

Lars Wallin understreger at John Holm Jensens familie har været glade for at forretningen kunne føres videre, med ny ejer og nyt navn.

- Det har været tidskrævende, men ikke svært at få porteføljen overført til mit ejerskab og jeg håber at de lokale kunder i fremtiden vil føle sig lige så godt behandlet af os, som jeg ved, tilfældet var med IT-Jensen, siger Lars Wallin.

Afslutningsvis indskyder han at genåbningen af samfundet er meget velkomment, for så bliver det muligt at byde nye og eksisterende kunder indenfor til en kop kaffe og et stykke citronmåne, der i følge Lars Wallin er alle IT-nørders favoritkage.