Isenkræmmeren har hentet coronatabet hjem

- Maj var salgsmæssigt en god måned, og det samme var juni, hvor vi har haft mere travlt end på det samme tidspunkt sidste år, konstaterer han og vurderer, at det tabte fra corona-nedlukningen er hentet hjem i de i alt fire butikker, han driver sammen med sin far, Bent Lyngesbo.

- Folk har simpelthen været mere i køkkenet under corona, så vi har solgt mange gryder og pander. Vi oplever også, at der overordnet set er et større fokus på hjemmet og det nære. Måske fordi corona var og er en noget uvirkelige størrelse, som det er svært at forholde sig til, siger han.