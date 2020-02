Isblokke blev til skulpturer

Vinteren har stort set ikke budt på sne og frost. Men lørdag var der rig mulighed for at få kolde fingre, da der blev leveret isblokke til Ahlgade i Holbæk.

Holbæk Byforum havde hyret Ice-Team til at komme til byen på den sidste weekend i vinterferien. Konceptet hedder Ice for Kids, hvor børnene får udleveret en isblok og et stemmejern til at skære en isskulptur ud med.