Is-café åbner med gratis is

Der var fart over feltet, da Nordvestnyt fredag kiggede indenfor på Ahlgade 48 i Holbæk. Her er håndværkerne i disse dage ved at gøre det sidste færdigt før åbningen af Paradis Is Café.

I de seneste uger er det rå lokale, der tidligere husede Café Vivaldi, blevet lavet om til det nye formål. En del af lokalet er blevet adskilt med en ny mur, så produktionen af is kan foregå i et særskilt lokale. Kunderne får dog mulighed for at kigge ind til ismesteren for at få et indblik i, hvordan isen laves. Paradis Is Café er den første is-café, der åbner i Danmark. Sortimentet er udvidet med varme drikke, kager og flere isdesserter.