Varehuschef i Kvickly Slotscenteret, John Byrian, glæder sig til at invitere Irma-kunderne indenfor. Foto Jette Bundgaard.

Irma i Kvickly

Holbæk - 16. april 2018 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard

Den 8. april lukkede Irma i Labæk. Men det bliver stadig muligt at få de mest populære Irma-varer i Holbæk. Kvickly Slotscenteret åbnede allerede to dage efter en særlig Irma-afdeling i varehuset på Slotsvolden 7. Her finder man omkring 125 klassiske Irma-varer med alt fra Irmas müsli, olier og krydderier til saucer som for eksempel den poplære bearnaise på glas.

- Mange af Irmas kunder er kede af lukningen. Derfor vil vi i Kvickly gøre alt, hvad vi kan, for at Irmas loyale kunder vil føle sig velkomne her, siger varehuschef i Kvickly Slotscenteret, John Byrian.

Det er planen, at flere varer fra Irma-sortimentet vil komme til senere. Og hvis nogen stadig synes, de mangler noget fra hylderne i Irma, er der gode alternativer i Kvicklys sortiment.

- Mange varer med Irmas logo er de samme, som dem vi har her i butikken, bare med Coop logo, derudover er der også mange gode alternativer til Irmavarerne, som for eksempel vores Blå Cirkle kaffe, siger John Byrian, som lige nu er i gang med at undersøge muligheden for, at nogle af de ansatte fra den gamle Irmabutik kan få job i Kvickly.