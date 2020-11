International turneringssejr

- Det var superfedt og det giver en enorm motivation til klubbens øvrige spillere, at en lille by som vores, godt kan blande os på højt turneringsniveau. Jeg er selv træner for de yngre spillere i klubben og jeg synes det er en fed måde at give andre mulighed for at have en god hobby og at skabe et godt fællesskab på, fortæller formanden videre.