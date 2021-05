Se billedserie Der er masser af forskellige specialøl at vælge imellem i butikken ved To Øls arrangement lørdag. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Interesse for at se og smage på specialøl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Interesse for at se og smage på specialøl

Holbæk - 22. maj 2021 kl. 16:52 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Bryggeriet To Øl holder lørdag Beer Garden Party på adressen i Svinninge. Gæster fra både hjembyen og omegnen benytter lejligheden til at kigge inden for hos To Øl City på Ringstedvej 13.

Der var mulighed for at smage på noget af det brede sortiment af øl, som bryggeriet producerer. Der kan også købes mad, og der er musikalsk underholdning med et brassband og en dj. Der er åbent frem til klokken 20 i aften.

Det er et slags åbningsarrangement, efter at produktionen af specialøl begyndte på stedet for knap halvandet år siden. Kort efter satte coronaen en stopper for et planlagt arrangement i foråret.

- Nogle helt vildt sjove ting Blandt gæsterne ved åbningen lørdag klokken 12 er Dorthe Lundmark og Lars Kristjansen, Jyderup.

- Vi er her af ren interesse. Der er nogle helt vildt sjove ting, som vi ikke har set før, og det er fint, at der stadig er potentiale for helt nye produkter. Der er noget for næsten enhver smag, lyder det fra parret.

De har før smagt nogle af øllene fra bryggeriet hos venner og bekendte, og de skulle også have købt nogle stykker med hjem. Også gerne nogle af dem med en høj alkoholprocent, som To Øl har en del af.

- Lidt, men godt. Det må gerne være med en højere styrke, for det er med til at højne smagsoplevelsen. Så kan det bare være én øl, som man kan nyde, lige som en gourmetmiddag, siger parret fra Jyderup.

- Fedt, at To Øl turde satse Blandt de andre gæster ved middagstid er Pernille Frandsen og Niklas Hansen og de to fire-årige døtre, Alma og Olivia. I første omgang er det derfor hoppeborgen, der trækker. Familien bor på Vestervang i Svinninge, på den anden side af åen tæt på bryggeriet.

- Vi synes, det er rigtig dejligt, at To Øl inviterer til arrangementet. Vi vil også deltage i nogle af de kommende arrangementer, der kommer til sommer. Det er fedt, at To Øl turde satse og flytte til Svinninge, siger Niklas Hansen.

Det er et samtidig et gensyn med hans gamle arbejdsplads. For cirka ni år siden arbejdede han på stedet, hos Beauvais, i fire-fem måneder, før han skulle aftjene sin værnepligt. Niklas Hansens mor, Gitte Møller Hansen, Stigs Bjergby, nåede noget længere tid, nemlig tæt på 25 år. Hun begyndte i produktionen hos Beauvais og var HR-leder, da virksomheden (under det nye navn Orkla Foods) lukkede.

Røget og grillet kød Ud over øllen er der også mulighed for at købe mad på stedet. Den bliver tilberedt i en stor smoker grill, som To Øl har købt brugt i Ringsted. Der er røget og grillet kød samt forskelligt tilbehør. Smoker grillen tændes med gas og varmes med egetræ, mens ask er med til at give røgen.

Noget af maden var tilberedt på To Øls brygpub Brus på Nørrebro i København. Christian Gadient, der er køkkenchef på Brus, var med i Svinninge, hvor han sammen med blandt andre Toke Rosenkrantz stod for tilberedningen af maden.

Toke Rosenkrantz, der for to år siden flyttede til Svinninge, er nu ansat hos To Øl. Han blev udlært kok for 25 år siden og har arbejdet forskelllige steder, blandt andet en hel del med japansk mad. Han skal være med til at etablere et drivhus på brygeriet i Svinninge og hjemme i haven, anlægger han en 400 kvadratmeter stor have med krydderurter, der også kan bruges i forbindelse med bryggeriets arrangementer.

Arrangementet startede med tørvejr, men undervejs er der kommet lidt byger. Der er dog mulighed for at trække ind i et telt eller i butikken med ølsalget.