V, K, R og LA ønsker egentlige besparelser. På børnepasning og skoler - her er det Holbæk By Skole, afdeling Absalon - ville de tage en enkelt million. Flertallet i kommunalbestyrelsen mener, det er nok, hvis alle i kommunen holder igen med udgifterne resten af året. Foto: Agner Ahm

Ingen udsigt til fyringsrunder

Der bliver ingen fyringsrunder i Holbæk Kommune, selv om regnskabstallene siger, at kommunen i år risikerer at få brugt knap 15 millioner kroner for meget på serviceudgifterne - de udgifter, som helt overvejende handler om børnepasning, skoler og ældrepleje.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her