Se billedserie Den 26. januar er der hyldestkoncert til Stevie Wonder på Rotationen med Benjamin Koppel som kapelmester. De store stemmer, som vil fortolke kendte Stevie Wonder-numre er blandt andre Patrick Dorgan, Marie Carmen Koppel og Kaya Brüel. PR-foto.

Ingen udenlandske kunstnere i forårsprogrammet

Holbæk - 01. december 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Sidesporets Musikklub har forårets program klar. Et program som rummer 20 koncerter med en god blanding af nye navne i Sidespors-regi, som Isam B, Claus Hempler og Aura Dione, og kunstnere der nærmest kan kaldes husmusikere. Det er blandt andet Stig Rossen og Billy Cross, der begge har optrådt mange gange i både Rotationen og på Kælderscenen.

Leder af Sidesporets Musikklub Niels Bo Sohl Christensen er godt tilfreds med programmet, som byder på med mange kendte navne. Det er foruden de allerede nævnte Alberte Winding, Rasmus Nøhr, Dicte, Rasmus Lyberth og Anne Linnet, for blot at nævne nogle.

I lighed med efterårets koncerter er første halvdel af 2021-sæsonen tilrettelagt på coronaens præmisser.

- Vi spiller fortsat kun på Rotationen med den samme grænse på 130 publikummer, som vi kan lukke ind, fortæller Niels Bo Sohl Christensen og tilføjer, at alle koncerterne ligger om fredagen, med mulighed for at improvisere hen ad vejen, og tage flere koncerter ind på andre ugedage, hvis der kommer nogle spændende tilbud.

Ligesom i efteråret er der i det kommende forårs program ingen udenlandske kunstnere, fordi ingen i branchen tør satse på, hvornår det igen bliver muligt at rejse på tværs af landegrænserne. Koncerten med den norske trubadur Bjørn Eidsvåg, som var planlagt til den 8. april, er af samme grund blevet aflyst og flyttet til 2022. I stedet er det på denne dato lykkedes Sidesporet at lave en aftale med Hardinger Band, som kommer med en festlig Shu-Bi-Dua koncert. En koncert der hylder den tidligere forsanger Michael Bundesen, som døde i november måned.

I den kommende sæson tager Sidesporets Musikklub hul på et nyt samarbejde med Musikhus Elværket med den nye leder af Kulturskolen, Rasmus Grocell, i spidsen. De to parter er gået sammen om markedsføring og underskudsdækning for i fællesskab at kunne præsentere en stort anlagt koncert, Frihedens lysdøgn, i anledning af 75 året for Danmarks befrielse i år. Koncerten, der kan opleves den 22. januar på Rotationen, samler en række førende danske kunstnere med Søren Huss, Cæcilie Norby, Julie Maria og Per Vers i spidsen.

Niels Bo Sohl Christensen vil gerne fremhæve endnu en koncert fra forårsprogrammet, en kontrakt der netop er faldet på plads.

- Den 26. januar har vi en hyldestkoncert til Stevie Wonder med Benjamin Koppel som kapelmester. Det bliver en aften fuld af underholdende, festlig jazzet pop og store stemmer, siger musikklublederen og nævner nogle af de kendte kunstnere, man kan opleve: - Det er blandt andet Patrick Dorgan, Marie Carmen Koppel og Kaya Brüel, som indtager scenen og hylder Stevie Wonder med en lang række fortolkninger af udødelige klassikere som Superstition, Isn't she lovely og I Wish. Stevie Wonder fyldte jo 70 år i foråret, siger han.

Man kan se hele programmet på www.sidesporet.dk.