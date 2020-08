Ingen tog mellem Holbæk og Kalundborg

Mandag aften kører der ingen tog mellem Holbæk og Kalundborg. I stedet er der indsat togbusser. Det oplyser DSB.

Ifølge statsbanerne skyldes den stoppede togdrift, at der akut udføres sporarbejde på trækningen.

DSB forventer, at togene igen kører fra klokken 21.

Rejsende opfordres til at holde øje med togdriften via DSBs hjemmeside under driftinformation.